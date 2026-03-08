不動産大手が戸建て住宅事業を強化している。

都心部を中心に、価格高騰の影響で面積を減らしたマンションの物件が増える中、戸建ては２階や３階建てにして広さを確保しやすいからだ。新ブランドの設立やＡＩ（人工知能）を活用したプランの提案などで、需要の取り込みを狙っている。

新ブランド

住友不動産は６日、日本橋駅（東京都中央区）に直結するビルに設けたショールームを報道陣に公開した。戸建ての土地探しや建物プランの相談、資金計画などに一貫して対応する。

２月には宅地分譲と注文住宅を組み合わせた新ブランド「シティガーデン」を設立した。東京都内や横浜市、さいたま市などの都心部への交通利便性が高いエリアで、主に最寄り駅から徒歩５〜１５分圏内の立地で販売する。一般的に戸建ては駅から離れた立地が多く、マンションと同程度の利便性の高さを訴求している。第１弾の住宅は今夏にも引き渡す予定で、今後、首都圏を中心に年３００〜４００戸の販売を目指す。

担当者は「戸建て住宅は広さを確保でき、間取りも自由に設計できるなど、顧客の様々な要望に応えられる」と利点を強調する。

不動産大手では戸建て強化の動きが相次ぎ、東京建物は約１０年ぶりに戸建て住宅事業に参入する方針だ。２０２７年から販売を始める予定で、将来的に年１００戸程度の供給を目指す。

大和ハウス工業は２５年１０月からＡＩを活用し、広さや部屋数、予算などの条件をもとに、２０００以上のプランから戸建て住宅を提案するサービスを始めた。

小規模土地

背景には、広さや駅への近さなどでマンションの開発に適した土地が減少し、供給が難しくなっているという事情がある。不動産経済研究所によると、２５年の首都圏の新築マンション供給戸数は、１０年前の１５年比で４６％減の２万１９６２戸となり、１９７３年の調査開始以降で最低だった。

需給が引き締まったことで、２５年の平均価格は１０年前と比べて６６％増の９１８２万円まで上昇。面積を減らして価格を抑える動きが広がり、平均専有面積は１５年の７０・８０平方メートルから２５年には６６・９７平方メートルに減少した。「家族で広い家に住みたい」という需要に応えるマンションを探すのは難しい状況となっている。

一方、戸建て向きの小規模な土地は今後、供給が増えると見込まれている。高齢化が進み、親から相続した戸建てを手放す例も多いとみられるからだ。

三菱ＵＦＪ信託銀行の船窪芳和上級調査役は「隣接する小規模な土地を、マンション用にまとめて確保するのは時間がかかる。戸建て事業ではそうした土地を活用できる」と指摘する。