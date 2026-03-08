◇第6回WBC1次ラウンドD組 ベネズエラ―イスラエル（2026年3月7日 マイアミ）

ベネズエラのルイス・アラエス内野手（28）が2本塁打を含む全て長打の4安打で5打点をたたき出し、チームの勝利に貢献した。

まずは初回、鮮やかな速攻で試合の主導権を自軍に引き寄せた。初回1死一塁、右中間に先制の適時二塁打を放ち、打線を勢いづける。22年からMLBで3年連続の首位打者を獲得した男のバットはその後も止まらなった。

4―1の5回1死、イスラエル3番手・ジーバーの93.2マイル（約150.0キロ）直球を捉え、右越えに本塁打を放った。打球速度98.5マイル（約158.4キロ）、飛距離372フィート（約113.4メートル）、角度27度の一発。さらに7―2の6回2死一、三塁からは右越えにこの日2本目の本塁打を放った。

カミンスキーの内角に食い込んでくるシンカーを巧みなバットコントロールですくい上げた打球は高い弧を描いて、右翼席の前列に届いた。打球速度95.2マイル（約153.2キロ）、飛距離355フィート（約108.2メートル）、角度33度の技ありの3ランで試合を決定づけた。

アラエスは前回大会の準々決勝・米国戦でもマルチ本塁打を記録し、ベネズエラ人としては唯一の1試合2本塁打を記録している選手。前回大会の1次ラウンド・プエルトリコ戦でサルバドール・ペレスが樹立した記録に並ぶ、ベネズエラ人選手としての1試合最多タイの打点となった。

7回1死からの第5打席でも二塁打を放ち、1試合4長打を記録。まさにベネズエラの誇る安打製造機が実力を確実に発揮した。

アラエスはMLBで22年から3年連続で首位打者を獲得。840試合の出場で通算1028安打を放っているが、本塁打は36本。WBCではスタイルが一変。前回大会から通算7試合目の出場で4本塁打となった。