今 → 春まで使える！【3COINS】大人がヘビロテしたい♡「アイボリーヘアアクセ」

アイボリーは、重たくなりがちなコーディネートに明るさを補いながら、春先の柔らかな装いにもマッチするカラー。【3COINS（スリーコインズ）】では、そんな頼れるカラーの上品なヘアアクセサリーが豊富に揃っています。今回は、今から春本番まで長く愛用できる、アイボリーカラーの高見えヘアアクセを厳選してご紹介。

フリルとパール調パーツで魅せる、華やかバンス

【3COINS】「パール付フリルバンス」\550（税込）

大振りなフリルデザインが目を引く、主役級のバンスクリップ。存在感のあるサイズ感ながら、アイボリーの優しい色味とパール調の装飾が加わることで、派手になりすぎず上品な印象にまとまっています。おすすめのアレンジは、写真のようなハーフアップ。クリップ一つでバックスタイルが瞬時に華やぐので、忙しい朝やちょっとしたお呼ばれシーンにも重宝しそうです。

クシュクシュ感が大人可愛い、こなれ見えクリップ

【3COINS】「クシュクシュパールバンス」\550 （税込）

生地のクシュクシュとした質感が優しいニュアンスを生むクリップ。さりげなくあしらわれたパール調のパーツが、落ち着いたアイボリーに程よい甘さをプラスしてくれます。ロングヘアを首元で低めにさっとまとめ、このクリップで留めるだけで、ラフなのにどこか洗練された印象に。

チュール素材が春を呼ぶ、ダブルリボンフック

【3COINS】「チュールダブルリボンヘアフック」\550（税込）

大ぶりなダブルリボンが印象的なヘアフック。シアー感のあるチュール素材を使用しているため、軽やかで上品な雰囲気が楽しめます。使い方は簡単で、髪を結んだゴム部分に差し込むだけ。リボンの柔らかな曲線がローポニーに奥行きを与え、女性らしくしなやかな雰囲気を引き立ててくれます。

シンプルシュシュは、メタルプレートで高見え

【3COINS】「プレート付きシンプルシュシュ」\330（税込）

柔らかなアイボリーの生地に、ゴールドカラーのメタルプレートを添えたスタイリッシュなシュシュ。無造作に作った低めのお団子ヘアに着けるだけで、プレートの輝きがアクセントとなり、都会的なこなれスタイルが完成します。シンプルながらもきちんと感を演出できるため、オフィススタイルにも最適です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里