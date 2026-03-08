1次ラウンド・プールC韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。9回に中堅の周東佑京外野手（ソフトバンク）がスーパーキャッチを披露。日本人ファンから様々な声が上がった。

2点リードの9回1死。ジャーメイ・ジョーンズの大飛球が中堅後方を襲う。猛然と追った周東は、フェンスに激突しながらスーパーキャッチ。ピンチの芽をつんだ。

WBCの公式Xが「ウキョウ・シュウトウがチームジャパンで驚異的なキャッチを見せた！」と添えてプレー動画を公開すると、日本人ファンから様々な声が寄せられた。

「見事すぎます！」

「周東の守備取り上げられた！ 世界にバレた」

「周東選手凄すぎる！ 神やーーー！」

「やっぱり欠かせない戦力だねえ」

「これが周東佑京！！」

周東は8回に代走で出場。きっちりと二盗も決め、存在感を放っている。

韓国戦では3番手でマウンドに上がった種市篤暉投手（ロッテ）も圧巻のピッチングを披露し、Xで「世界にバレた」と話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）