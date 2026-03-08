WBC日韓戦で「世界にバレた」侍がまた1人…「やっぱり欠かせない」土壇場スーパープレーをX絶賛
1次ラウンド・プールC韓国戦
野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。9回に中堅の周東佑京外野手（ソフトバンク）がスーパーキャッチを披露。日本人ファンから様々な声が上がった。
2点リードの9回1死。ジャーメイ・ジョーンズの大飛球が中堅後方を襲う。猛然と追った周東は、フェンスに激突しながらスーパーキャッチ。ピンチの芽をつんだ。
WBCの公式Xが「ウキョウ・シュウトウがチームジャパンで驚異的なキャッチを見せた！」と添えてプレー動画を公開すると、日本人ファンから様々な声が寄せられた。
「見事すぎます！」
「周東の守備取り上げられた！ 世界にバレた」
「周東選手凄すぎる！ 神やーーー！」
「やっぱり欠かせない戦力だねえ」
「これが周東佑京！！」
周東は8回に代走で出場。きっちりと二盗も決め、存在感を放っている。
韓国戦では3番手でマウンドに上がった種市篤暉投手（ロッテ）も圧巻のピッチングを披露し、Xで「世界にバレた」と話題になっていた。
（THE ANSWER編集部）