「センスいい！」って褒められそう♡【スタバ】プレゼントしたくなる「新作アイテム」

ぽかぽかと暖かい日が増えはじめ、もうすぐ桜の季節がやってきます。【スターバックス】でも、毎年恒例の「さくらグッズ」の販売がスタート。今回は、プレゼントにもおすすめの注目商品をご紹介します。人気のアイテムはすぐに売り切れてしまうこともあるので、早めにチェックして。

使うのがもったいないかわいさ「桜コースター」

桜のコースターの中にグリッターが入った「SAKURA 2026 コースター シャイニーピンク」。@j.u_u.n__starbucksさんによると「桜の花の形や花びら形のグリッター」が入っているそう。キラキラ・さらさらとグリッターが動くのが魅力です。桜形のシリコンカバー付き。価格は\2,000（税込）でプレゼントにも喜ばれそう。

桜色をまとったベアチャーム

桜カラーのドレスをまとった、ライトピンクのベアリスタがかわいいこちらは「SAKURA 2026 べアリスタ キーチェーン」\2,500（税込）。縦8.5cmでバッグにつけるのにちょうどいい大きさです。ピンクゴールドカラーのパーツも華やか。桜形の、ロゴ入りレザー調チャーム付きです。

