タレント・山川恵里佳が7日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告した。



山川は「3月7日 44歳になりました♡ これからも宜しくお願いします！」とファンにメッセージ。前がクロスしたオシャレなデザインのグレーのトップスに、デニムを合わせたコーデを披露した。



これまでキックボクシングなどトレーニング動画をアップするなど、引き締まった美ボディを公開している山川。美しい腹筋こそコーデに隠されて見えないものの、この日の写真もスタイルの良さが際立っている。



44歳を迎えたとは思えない変わらぬ透明感は全く年齢を感じさせない。フォロワーからも「信じられん！可愛すぎる」「若いめっちゃ可愛い」と驚きの声。ショートヘアのキュートな姿に「とっても似合っていてお綺麗です」などと称賛のコメントが寄せられていた。



山川は1982年生まれ、岩手県出身。98年にグラビアアイドルの登竜門「ミスヤングマガジン」の特別賞を受賞し、芸能界入り。2007年にタレント・おさる（当時はモンキッキー）と結婚。高校生と中学生の2児の母でもある。



（よろず～ニュース編集部）