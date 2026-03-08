PUFFY「この30年でやってないことは何だろう…？」“P”FES開催決定
PUFFY
デビュー30周年を迎えるPUFFYが、7月19日・20日の2日間、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで、自身初となる主催フェス「PUFFYの“P”FES」を開催することを発表した。
―30年分の「これが私の生きる道」を、未来へ ―
1996年のデビュー以来、日本のポップカルチャーを軽やかに、そして力強く更新し続けてきた PUFFY が、2026年デビュー30周年を迎える。この記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、「PUFFYの“P”FES」（読み方 : パフィーのピーフェス）の開催が決定した。
PUFFYは、1996 年にシングル「アジアの純真」で鮮烈なデビューを飾り、その後も「これが私の生きる道」「渚にまつわるエトセトラ」など数々のヒット曲を世に送り出してきました。等身大でありながら唯一無二の存在感、肩の力を抜いたスタイル、そして時代を越えて愛されるメロディ。彼女たちの音楽は、世代や国境を越えて支持され続けている。
本フェスは、代表曲のスペシャルライブを軸に、ゆかりのあるアーティストとの共演やトーク企画などを通じて、30年の軌跡とこれからの未来を体感できるイベントとなる。