

PUFFY

デビュー30周年を迎えるPUFFYが、7月19日・20日の2日間、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで、自身初となる主催フェス「PUFFYの“P”FES」を開催することを発表した。

―30年分の「これが私の生きる道」を、未来へ ―

1996年のデビュー以来、日本のポップカルチャーを軽やかに、そして力強く更新し続けてきた PUFFY が、2026年デビュー30周年を迎える。この記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、「PUFFYの“P”FES」（読み方 : パフィーのピーフェス）の開催が決定した。

PUFFYは、1996 年にシングル「アジアの純真」で鮮烈なデビューを飾り、その後も「これが私の生きる道」「渚にまつわるエトセトラ」など数々のヒット曲を世に送り出してきました。等身大でありながら唯一無二の存在感、肩の力を抜いたスタイル、そして時代を越えて愛されるメロディ。彼女たちの音楽は、世代や国境を越えて支持され続けている。

本フェスは、代表曲のスペシャルライブを軸に、ゆかりのあるアーティストとの共演やトーク企画などを通じて、30年の軌跡とこれからの未来を体感できるイベントとなる。

PUFFYコメント

ライブ情報

もぎたて果実のパフィーも30周年を迎え、すっかり熟しましたがこの30年でやってないことは何だろう…？と考えたところ、自分達主催のフェスなのでは!!と思い、先輩方や後輩どもにお声がけして実現する運びとなりました！自分達らしいフェス…それは何だろう…ということを日々考えて、考えまくって揉めそうになってケンカ勃発しそうになって解散しそうになりながら、パフィーならではの楽しいフェスにしたいと思っています。是非みなさんお誘い合わせの上、来てくださいもぎたてよりも熟した方が美味しいって知ってる…？（きも）PUFFY 大貫亜美 吉村由美タイトル：PUFFYの“P”FES（読み方 : パフィーのピーフェス）会場：東急ドレッセとどろきアリーナ日付： 2026年7月19日（日）/ 7月20日（月・祝）時間：開場 11時30分 / 開演 13時00分チケット料金： 1日券13,000円(税込) / 2日間通し券25,000円(税込)出演：PUFFY／and more…