佐野海舟がシュツットガルト戦でも存在感

ドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟は、現地時間3月7日に行われたブンデスリーガ第25節シュツットガルト戦（2-2）に先発出場した。

チームは3試合連続ドローとなったが、この試合でも90分間プレーした佐野は、インパクトのあるプレーを見せている。

マインツがリードしていた後半5分、佐野はセンターサークルを少し越えた位置で相手のボールを奪取すると、そのままドリブルで持ち上がった。ゴール前に懸命に戻った相手DFと、ボールを奪い返しに来た相手選手のギャップを巧みに突き、エリア外からシュート。シュートは惜しくもGKに防がれたが、ボール奪取からフィニッシュまでを個人で完結する能力の高さを示した。

SNSではこのワンプレーに「相変わらずボール奪取のセンスが凄すぎる！」「奪ってからの推進力！」「頼れる存在！」「海舟の推進力、惚れるわ！」「昨季の佐野海舟なら味方にパスを出しそうだけど、今季はシュートの意識が高いと思う」「これが『日本の心臓』佐野海舟！」「ブンデスでも無双してる！」「このままマインツの救世主になってくれ！」など多くのコメントが寄せられ、ドイツで存在感を示す24歳に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）