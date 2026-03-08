◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節 鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）

鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・５】昨季の優勝チームから、着実に右肩上がりで成長中。セットプレー得点増は「中後コーチの功績が大きい」とのこと

ＧＫ早川友基【５・５】精細を欠くプレーが２つほどあり、それを挽回するだけのセーブ機会がなくこの点数に

ＤＦ濃野公人【６・０】前節は対人守備にほころびも見られたが、落ち着いた対応。荒木の外側を回るランナー役としても機能

ＤＦ植田直通【６・５】もはやビルドアップ面でもＪ屈指のレベルになってきているのではないか。リブートを疑うレベル

ＤＦキムテヒョン【６・０】相手のシュートはわずかに３本。どっしり構えて安定したパフォーマンス

ＤＦ溝口修平【７・０】先制点はＣＫ奪取、追加点はＰＫ奪取で貢献。逃げ隠れすることなく常にボールを欲しがる度胸満点の姿勢が味方の選択肢を増やし、チームを前進させる

ＭＦ三竿健斗【６・５】相手のキーマン・森田の良さを出させず。中盤の勝負はスコア以上の圧倒

ＭＦ柴崎岳【７・０】極上のキックでＣＫから２戦連続アシスト。展開の部分だったり、守備の一歩目のスピード感だったり、ミドルだったり、待ちに待った「柴崎岳」はアシストだけにあらず

ＭＦ荒木遼太郎【６・０】脇役ムーブが多かったが、１年前なら消えていたであろう展開で、消えることなく効果的な動き。ゴール前でもっと怖さを

ＦＷチャヴリッチ【６・５】スピードを生かし、テクニックを生かし、足の長さを生かし。今季初先発で上々のパフォーマンス

ＦＷ鈴木優磨【７・０】「点で合わせるゴール」の教科書に載せたい巧みなヘディングゴール。ＰＫも沈め、堂々のＭＯＭ

ＦＷレオセアラ【６・０】年間３０試合出場３得点（ただし守備は頑張る）のＦＷが見せるような献身性を得点王がやるのだから、その存在はとても希少価値。パスは合わずとも、点は取れずとも、な１日に

ＭＦ林晴己【６・０】後半２０分ＩＮ。３試合続けて交代１番手として登場。そう簡単に評価は下がらなそうなので、もう少し我（が）を出すぐらいがちょうどいいかもしれない

ＭＦ樋口雄太【６・５】後半２０分ＩＮ。途中出場にはなったが、かゆいところに手が届くプレー。見る人に爽快感を与える献身

ＤＦ小川諒也【―】後半３６分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＦＷ田川亨介【―】後半４８分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＦＷ徳田誉【―】後半４８分ＩＮ。出場時間短く採点なし

中村太主審【６・５】倒れたから吹く、みたいな風潮が大嫌いなことが伝わる強気な線引き。あと痛んだ選手への眼差しが優しい

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）