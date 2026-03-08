◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）

右膝の大けがから再起を目指す元十両で西序二段１００枚目・木竜皇（立浪）は東１００枚目・本東（玉ノ井）を押し出し、白星発進した。初日から相撲を取るのは昨年春場所以来、１年ぶりだったが「先場所で１回出たので、あまり緊張せずにいけた。先場所はすごい緊張したので、出てて良かったなと思います」と胸をなで下ろした。

木竜皇は十両だった昨年３月の春場所６日目の取組で右膝を負傷した。「右膝前十字じん帯断裂、右膝関節内側側副じん帯損傷、右大腿（だいたい）骨外顆骨挫傷、右脛骨（けいこつ）近位部骨挫傷で３か月の療養を要する」との診断で長期離脱。年明けから相撲を取る稽古を再開した。

先場所は西序二段８０枚目で１勝６休。序ノ口転落を覚悟していたが、序二段の西１００枚目にぎりぎり残った。「残してもらったからには、序二段優勝しにいきます」。今場所は史上最強の新弟子と称される旭富士（伊勢ケ浜）も序二段で相撲を取っている。ライバルは強力だが、元関取として全勝を狙っていく。