◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

米国が５回、集中打で５点を挙げて５―１と英国を逆転した。

０―１の５回１死からクレメント（ブルージェイズ）が三失で出塁。クローアームストロング（カブス）が右翼線二塁打で二、三塁とすると、シュワバー（フィリーズ）の打席での暴投の間にクレメントが生還して同点に追いついた。なお１死三塁で昨季ナ・リーグの本塁打＆打点の２冠王シュワバーが内角へのカットボールをとらえて右翼上段へ放り込み、飛距離４２７フィート（約１３０・１メートル）の特大弾で勝ち越した。

その後もブレグマンの二塁打などで再び２死満塁のチャンスを作り、ヘンダーソン（オリオールズ）が中堅への２点適時二塁打を放って４点差に突き放した。

左腕エースのスクバル（タイガース）が先発。初球を英国１番イートン（Ｒソックス）に左中間へ本塁打されるプレイボール弾を許し、３回１失点で降板した。まさかの立ち上がりに加え、打線も４回まで沈黙していたが、逆転に成功した。