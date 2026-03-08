◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国 ― 台湾（2026年3月8日 東京D）

韓国は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組3戦目で台湾と対戦する。前夜の日本戦に6―8で敗れて1勝1敗となっており、絶対に落とせない一戦となる。

試合前に会見した柳志荽（リュ・ヒョジン）監督は、日本戦終了から約14時間後の試合開始というスケジュールに「事前に分かっていた。12時間ぐらいはあると計算していた」とコメント。前夜の選手たちは「普段とあまり変わらず、食事を終えて戻っていた。今朝も大きな問題はないように見えた」そうで、「今日の試合もしっかりやってくれると思う」と強調した。

日本戦ではファウルフライを追いかけた一塁手の文保景（モン・ボギョン）がフェンスに激突。「守備に負担をかけない方がいいと判断している」と話し、「1番から6番までは初戦のチェコ戦と同じ打順」と明かした。また、先発投手のベテラン柳賢振（リュ・ヒョンジン）には「現時点で一番信頼できる」と期待を寄せた。

日本戦の8回に反撃の適時打を放った金周元（キム・ジュオン）内野手は「負けたけれど選手たちはベストを尽くして良い試合をしたと思う」と前向き。「確かに疲労感は残っているが、なるべく解消するために昨日はホテルに戻って食事をして、早く睡眠を取ろうとした。今日の試合に大きな支障がないように準備したと思う」と話した。