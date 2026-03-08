PUFFY、デビュー30周年で初の主催フェス開催決定 『PUFFYの“P”FES』7月に神奈川で2Days
PUFFYが、デビュー30周年を記念した音楽フェス『PUFFYの“P”FES』（パフィーのピーフェス）を開催することが決定。7月19日、20日に神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催される。
【写真】「天才」「うますぎる」手編みニット帽をかぶりaikoとポーズを決める大貫亜美 ※2枚目〜
PUFFYは、1996年にシングル「アジアの純真」で鮮烈なデビューを飾り、その後も「これが私の生きる道」「渚にまつわるエトセトラ」など数々のヒット曲を世に送り出してきた。等身大でありながら唯一無二の存在感、肩の力を抜いたスタイル、そして時代を越えて愛されるメロディ。PUFFYの音楽は、世代や国境を越えて支持され続けている。
同フェスでは、代表曲のスペシャルライブを軸に、ゆかりのあるアーティストとの共演やトーク企画などが予定されている。
■PUFFY コメント
もぎたて果実のパフィーも30周年を迎え、すっかり熟しましたが
この30年でやってないことは何だろう…？と考えたところ、
自分達主催のフェスなのでは!!と思い、先輩方や後輩どもにお声がけして実現する運びとなりました！
自分達らしいフェス…それは何だろう…ということを日々考えて、
考えまくって揉めそうになってケンカ勃発しそうになって解散しそうになりながら、
パフィーならではの楽しいフェスにしたいと思っています。
是非みなさんお誘い合わせの上、来てください▽（ハート）
もぎたてよりも熟した方が美味しいって知ってる…？（きも）
■『PUFFYの“P”FES』概要
日時：7月19日（日）、20日（月・祝） 開場 11：30／開演 13：00
会場：神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ
出演：PUFFY／and more…
