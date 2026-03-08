◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国─英国（2026年3月7日 テキサス州ヒューストン）

昨季ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手（33）が7日（日本時間8日）、米国代表として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、イギリス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で勝ち越し本塁打を放った。

米国打線は相手投手陣をなかなか捉えられず、4回まで無得点が続いた。それでも0─1で迎えた5回、クローアームストロングの二塁打で1死二、三塁の好機をつくると、暴投で三塁走者が生還し、同点に追いついた。

なおも1死三塁でシュワバーが相手3番手・スクラブの内角直球を完璧に捉えた。本塁打を確信し、ゆっくり一塁ベースに歩を進めると、飛距離427フィート（約130メートル）の特大アーチが右翼席に吸い込まれ、球場はお祭り騒ぎとなった。

この回、ヘンダーソンにも2点二塁打が飛び出し、米国は一挙5点を奪って試合をひっくり返した。

シュワバーは昨季、フィリーズで56本塁打を放ち、ドジャースの大谷翔平に1本差で本塁打王を獲得した。