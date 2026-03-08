ちゃんみな、初の東京ドーム公演決定 7・11＆12の2DAYS『AREA OF DIAMOND FINAL』【チケット情報】
ラッパー／シンガー・ソングライター／音楽プロデューサーのちゃんみなが、10周年イヤーのスタートとなった8日、自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を、今年7月11日と12日の2日間にわたり開催すると発表した。自身最大キャパシティでのドーム公演に臨む。
【画像】ちゃんみな、東京ドーム2DAYS『AREA OF DIAMOND FINAL』ロゴ
ちゃんみなは、2023年から3月から、自身のコンサートツアーを『AREA OF DIAMOND』と名付け、現在、最新ツアー『AREA OF DIAMOND 4』を開催中。東京ドーム公演は『AREA OF DIAMOND FINAL』と名付け、決意のパフォーマンスの披露となる。
8日正午より、オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」で先行（抽選）申込がスタートした。
さらに、西洸人（INI）とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO （INI）」のMUSIC VIDEOが、8日午後9時、ちゃんみなOfficial YouTubeチャンネルでプレミア公開される。
【ライブ公演概要】
ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』
公演日：2026年7月11日(土) 、12日(日)
会場：東京ドーム
開場：16:00
開演：18:00
チケット申込：オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」先行（抽選）
受付期間：3月29日（日）23:59まで
券種
・指定席：1万4000円（税込）
・ハートオブダイヤモンドシート（着席指定席）：1万4000円（税込）
・ダイヤモンドクラス（アップグレードチケット）※ファンクラブ先行のみ対象：2万3000円（税込）（特典グッズ・専用入場レーン・アリーナステージ付近）※諸条件あり、詳しくは特設サイトにて
