¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¹¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö½Õ¥³¡¼¥Ç¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãå¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¹¡¡¥Ö¡¼¥Ä¤â¿·Ä´¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬Çö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ËÇ»¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£±¦¼ê¤Ë¤ÏÇò¤¤»æ¥³¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Á¡¢º¸¼ê¤ÏÉ¨¤Î¾å¤Ë¼«Á³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿É½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºÇ¶áº¿¹ü¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¤Û¤¯¤í¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½Õ¤Ç¤¹¤Í¡¡¥Ë¥Ã¥È♥¥æ¡¼¥º¥É¥Ç¥Ë¥à♥¥Ö¡¼¥Ä♥¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¤Í¡×¡¦¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ°ÂÆà¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë♥¡×¡¦¡Ö¤è¤¤½µËö¤ò¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡¡½Õ¥³¡¼¥Ç¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯10·î22Æü
ºÇ½ª³ØÎò¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
À³Ê¡§Å·¿¿à¥Ì¡
3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£
2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£
½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£
2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¡£
Æ±Ç¯4·î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
