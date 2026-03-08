今シーズン前半でブレイクを果たしたバイエルン・ミュンヘンのレナート・カールが好調を維持している。同選手は7日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第25節ボルシアMG戦に先発出場し、79分にニコラス・ジャクソンのゴールをアシストするなど攻撃面で随所に見せ場を作った。



バイエルンの中盤2列目にはルイス・ディアスやマイケル・オリーセをはじめとした世界トップクラスの選手達が揃っているが、その中でもカールはここまでのブンデスリーガ全25試合中21試合に出場して4ゴールを記録している。18歳という彼の年齢も考えれば、今の活躍は驚異的だ。





こうなってくると、次に注目されるのはカールのドイツ代表への招集だろう。カール自身も「もちろんワールドカップには出たい。それは僕にとってとても大きな夢だし、だから毎日一生懸命努力を積み重ねている」と現地メディアの取材に対してコメントするなど、彼の代表初招集がいつになるのかが大きな話題となっているこうした中、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はドイツのサッカー雑誌『Kicker』とのインタビューの中でカールについて以下のように語っている。「『ワールドカップに出場するためには所属チームでレギュラーポジションを取らないといけない』というような要求を彼にするつもりはないが、彼には一定のリズムが必要だ。それが若い選手には大きな自信に繋がるからね。また、代表チームに来て鼠のように小さくなっていることは許されない。彼にはフレッシュ感、生意気な感じをチームにもたらすことが求められる」どうやらナーゲルスマン監督もカールの招集を視野に入れているようだ。ドイツ代表は27日にスイス代表、30日にガーナ代表との国際親善試合を予定しているが、カールがこの2試合に向けた登録メンバーの一人として選出される可能性は十分にありそうだ。