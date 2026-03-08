白熱の日韓戦の裏で光ったフェアプレー精神、侍コーチが見せた“気遣い”にネット感動「素早い対応がかっこいい！」「亀井コーチ、流石です」【WBC】

亀井コーチ（右）は相手チーム選手にも素早い対応を見せた(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は3月7日に第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、8ー6と勝利。2連勝とし、8日のオーストラリア戦に勝てば1位突破で準々決勝進出が決まる。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

し烈な打撃戦となった。初回先発の菊池雄星が3失点と不安定な立ち上がりとなる中、3回には大谷翔平が2試合連続となる同点弾、さらに3番に入った鈴木誠也が左中間席へ放り込み、勝ち越し。続く4番の吉田も鈴木に続く特大の二者連続アーチをかけ、現役メジャーリーガー組が脅威の破壊力を示し逆転に成功。

しかし韓国も負けてはいない。



3−5と逆転を許した直後の4回。一死一塁からキム・ヘソンが2番手伊藤大海の直球を捉え、右中間中段へ飛び込む豪快な同点2ランを放った。

その後も試合は両チーム壮絶な乱打戦となる中で、あるシーンにも日韓ファンの関心が高まった。

7回先頭の牧秀悟のファウルボールを追って、1塁のエキサイトシートのフェンスに激突したのが一塁を守るムン・ボギョンだった。胸のあたりを強く打ち、たまらずグラウンドに倒れこんだ。