中東各地では、イランの大統領が近隣諸国への攻撃を控える意向を示した後もアメリカ軍の関連施設を狙ったとみられる攻撃が続いていて、被害が広がっています。

UAE＝アラブ首長国連邦では7日、イランからのミサイルや無人機に対する迎撃が行われ、ロイター通信によりますと、破片がビルや車に落下しアジア系の男性1人が死亡したということです。

イランのペゼシュキアン大統領は7日の演説で、近隣諸国に対し攻撃で被害が出ていることに「謝罪する」と述べ、攻撃を控える意向を示しました。

一方で、イラン当局は近隣諸国にあるアメリカ軍の関連施設などは引き続き攻撃対象になるとの認識を示していて、その後も被害が相次いでいます。

また北欧のノルウェーにあるアメリカ大使館の付近で8日、爆発があり、大使館の周辺から煙があがる様子が目撃されたということです。けが人などは報告されておらず、爆発の原因もわかっていません。

一方、イスラエル軍は7日、イランの首都テヘランにある石油施設を攻撃しました。また、テヘランの空港も攻撃し「革命防衛隊」の航空機16機を破壊したと発表しました。