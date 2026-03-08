女優の伊藤歩（45）が7日、自身のインスタグラムを更新。自身の“推し”との顔寄せツーショットを公開した。

「みなさま、Netflix『ボーイフレンド』シーズン1 観られました？」と米配信大手Netflix（ネットフリックス）で配信されている恋愛リアリティー番組「ボーイフレンド」について言及。「ご出演されている、私の押しのGenseiくん」と自身の“推し”を明かした。GENSEIは台湾出身のヘアメイク。

「推しだと騒いでいたら、なんと同じ事務所に所属になったと！ヘアメイクをお願いしたいと懇願して、やっと叶った時のお写真」と顔寄せショットを投稿。「優しくて心遣いも素晴らしく、可愛いくカッコいいGenseiくん」とつづった。

「ヘアメイクもとっても上手で、ツヤツヤ極上幸せ顔の女性に仕上げてくれる天才さんです 私って幸せものだわ〜」と記した。

この投稿に、GENSEIも「いつもヘアメイクさせて頂きありがとうございます」とコメント。ファンからも「幸せが伝わってきますね」「一瞬旦那さんかと思いました！」「素晴らしい」「距離が近くてドキドキします」などのコメントが寄せられた。

伊藤は今年1月、14歳年下の俳優・細谷祐介（31）との結婚を発表した。