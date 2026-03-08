◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

台湾、チェコに連勝して波に乗るオーストラリアを、侍ジャパンが迎え撃つ。

日本は台湾、韓国に連勝。７日の韓国戦ではメジャー勢の活躍で打撃戦を制し、勢いに乗る。勝てば１位での準々決勝進出が決まるだけに、開幕３連勝での１次ラウンド突破を目指す。

天覧試合のマウンドに上がるのは、チーム最年長のロッキーズ・菅野智之投手（３６）。独特の雰囲気に重圧も予想されるが、球場は巨人時代に慣れ親しんだ東京ドーム。「背伸びをせずに、等身大で投げられれば。（東京Ｄは）ずっと過ごした場所なので、違和感はないです。あとは腹をくくってやるだけです」と平常心を心がけている。

２日の強化試合・オリックス戦（京セラＤ）では３番手で登板し２回無安打無失点と状態はいい。２試合で４本塁打と好調なオーストラリア打線は打率５割のＣ・ミード内野手（２５）、打率４割２分９厘のＪ・デール内野手（２５）、同国出身者で史上初のＭＬＢドラフト全体１位指名を受けたＴ・バザナ内野手（２３）らを封じることが、好投のカギとなりそうだ。

侍ジャパン打線のキーマンはやはり、２試合で打率・８３３と別格の輝きを放つ大谷だ。プロが出場した試合では、１９６６年の日米野球、全日本・ドジャース戦以来、６０年ぶりの天覧試合。５９年６月２５日の巨人・阪神戦（後楽園）では昭和天皇を迎えた中、９回無死、巨人・長嶋が阪神・村山から左翼席上段にサヨナラ弾を放ち、伝説となった。大きな舞台であればあるほど燃えるのは、大谷もミスターと同じ。ＷＢＣで、さらなる栄光の１ページを加える可能性は十分にある。

◆天覧試合 天皇陛下が観戦されたプロ野球の試合（天覧試合）は、１９５９年６月２５日の巨人・阪神戦（後楽園）、６６年１１月６日の日米野球第１１戦、全日本・ドジャース戦（後楽園）で、ともに昭和天皇・皇后両陛下がご観戦された。５９年は長嶋茂雄がサヨナラ本塁打を放ち、５―４で巨人が勝利。６６年は長嶋が１本塁打を含む３安打を放つなど、１３安打した全日本が１１―３で勝利した。最近の野球の天覧試合は、社会人野球の１４年７月２９日の都市対抗野球・決勝の西濃運輸・富士重工戦（東京Ｄ）に上皇ご夫妻が、当時、天皇・皇后両陛下としてご観戦された。なお、この試合は西濃運輸が勝って初優勝した。