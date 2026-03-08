将棋の第75期ALSOK杯王将戦七番勝負第5局は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」にて、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）による1日目の対局が行われている。

【映像】藤井王将のお気に入り？の“栗ようかん”

午前10時30分のおやつタイム。藤井王将は「栗の小倉羊羹」と「抹茶」を注文した。大粒の栗をたっぷり使用した同ホテル伝統の自家製で、藤井王将が例年注文しているお気に入り。過去には藤井王将のおやつとなったことで完売し、注文が殺到して2、3週間待ちとなる現象も起きたほどの逸品だ。タイトル戦にピッタリの和のテイストのおやつに、ABEMAの視聴者からは「和ですね〜！」「渋い」「上品」「美味しそう」「ようかん好きだねー」と声が相次いだ。

一方の永瀬九段は『とちあいか』練乳添え」、「日本蜜蜂のフィナンシェ」、『とちあいか』の苺ジュース」、「ホットコーヒー」という陣容。「とちあいか」は際立つ甘さと酸味の少なさが特徴の栃木が誇る新品種の苺だ。また、フィナンシェは希少な日本ミツバチから採れたハチミツと地元農家が生産した米粉を使用。同市の豊かな自然環境で生産・加工された優れた特産品を認定する“大田原ブランド”にも選ばれている商品でもある。

過去にも苺を好んできた永瀬九段らしいこだわりのラインナップに、ファンも「おされー」「これだよこれ」「いちごは裏切らない」「いちごすきだねー」「今日も苺パワー全開」と大盛り上がりとなった。

静寂の対局室で息詰まる攻防の兆しを見せる第5局。こだわりの「和」と「洋」でリフレッシュした両者の勝負のゆくえから目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）