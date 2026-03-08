チェヨン（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/08】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のチェヨン（CHAEYOUNG）が3月7日、自身のInstagramを更新。美しい肩のラインが際立つ衣装ショットを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】26歳TWICEメンバー「肩ラインが優勝」美ウエストのぞくノースリ姿

◆チェヨン、ほっそりウエスト＆美肩輝く衣装ショット


チェヨンは、英字がプリントされた白いタンクトップに黒いボトムスを合わせたコーディネートを披露。壁に寄り添いながら振り返るようなポーズで、ほっそりとしたウエストや、美しい肩のラインが強調されている。

◆チェヨンの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「女神すぎる」「美しすぎて目が離せない」「肩ラインが優勝」「ビジュ強すぎる」「クールな表情も最高」「チェヨン様、完璧です」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

