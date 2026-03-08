キャデラック 8-6-4（1981年）

『8-6-4』という名称は、その設計の特異性を示すものである。低燃費と低排出ガスを実現するため、この6.0L V8は、状況に応じて6気筒または4気筒での走行が可能だ。気筒休止システム自体は目新しいものではなく、1908年のユニークなシェブラー車では、V12エンジンのキャブレターを1基無効化することで直列6気筒として作動させることができる。

キャデラックが革新的だったのは電子制御システムを導入した点だが、当時のコンピューター処理能力では、この複雑な機構を的確に制御することは難しかった。キャデラックの販売店では、購入者に「道路脇でボンネットを開けたまま長時間立ち往生したくなければ、このシステムをオフにするように」と密かに助言していたという。エンジン・マネジメント・システムがこの種の課題にしっかり対応できるようになるのは、かなり後のことだ。



写真：1981年 キャデラック・セビル

キャデラック・ハイテクノロジー（1982年）

8-6-4エンジンの失敗により、キャデラックは新開発のV8エンジンの市場投入を計画より前倒しせざるを得なくなった。1982年時点で開発が不十分なまま投入された初代4.1L版『HT-4100』は、信頼性の低さで知られるようになり、今では8-6-4やオールズモビルのディーゼルと同類の扱いを受けている。

ハイテクノロジー（頭文字を取って「HT」）エンジンは後に改良され、まず4.5L、さらに4.9Lへと排気量が拡大され、初期のHT-4100よりもはるかに高い評判を得ている。



写真：1981年 キャデラック・フリートウッド

デトロイト・ディーゼル V8（1982年）

2ストロークエンジンで名を馳せていたデトロイト・ディーゼル社（当時GM傘下）は、1980年代初頭に6.2L V8を開発した。このV8は約10年後、ターボチャージャーを採用した6.5L版に置き換えられた。

このエンジンはまず、シボレーとGMCから販売されたC/Kピックアップトラック（写真）に搭載された。また、シボレー・サバーバンやハマーH1など、まったく異なるモデルにも搭載された。



シボレー・スモールブロック Mk2（1992年）

オリジナルのスモールブロックがまだ生産中だった頃、GMはほぼ完全に新しい後継機を導入した。1992年のシボレー・コルベットでデビューした5.7L V8は、当初最高出力300psと謳われた。4年後には330psバージョンが登場し、より経済的な4.3Lショートストローク版も存在する。

このスモールブロックは1997年に生産終了となったが、数多くのモデルに搭載されている。シボレーの複数モデル、ポンティアック・ファイヤーバード、ビュイック・ロードマスター、キャデラック・フリートウッドなどが挙げられる。



写真：シボレー・コルベット

キャデラック・ノーススター（1993年）

20世紀の大排気量アメリカンV8エンジンとしては、『ノーススター』は極めて複雑な構造を持っていた。ツインオーバーヘッドカムシャフトと4バルブを採用している。4.6L仕様はアランテ（写真）で初登場し、その後、多くのキャデラック車に主にスーパーチャージャー付き4.4L仕様が搭載された。

ノーススターはポンティアック・ボンネビルやビュイック・ルサーンにも搭載され、さらに650psを発生する4.0Lツインターボ仕様として、アメリカン・ル・マン・シリーズに参戦するスポーツレーシングカーにも採用された。



オールズモビル・オーロラ（1995年）

このV8エンジンの正式名称は『L47』だが、唯一搭載されたモデルの名称で広く知られている。キャデラック・ノーススターと密接な関係があり、限定生産のシェルビー・シリーズ1ロードスターにも採用された。

排気量はノーススターのレース用エンジンと同じ4.0Lで、250psを発生した。オールズモビルは派生として215psの3.5L V6エンジンを開発し、これは『ショートスター』として知られるようになった。両バージョンとも、2004年にオールズモビルブランドが廃止された際に生産終了となった。



シボレー・スモールブロック Mk3（1997年）

『LS』とも呼ばれる3代目スモールブロックは、前2世代とはほぼ無関係だ。実質的に白紙からの設計であり、先行するキャデラック・ノーススターとは異なり、従来通りプッシュロッド方式の2バルブを採用している。

排気量は4.8L〜6.0Lまで用意され、多様な形態で生産された。コルベットからエクスプレス（写真）に至るまでのあらゆるシボレー車に加え、ビュイック、キャデラック、GM、ホールデン、そしていすゞ・アセンダーにも搭載された。



デュラマックスV8（2000年）

デュラマックスは、ゼネラルモーターズといすゞの合弁会社DMAXが生産するV8ディーゼルエンジンのシリーズである。2000年7月に生産開始し、2017年3月には生産台数が200万台に達した。

大型のデュラマックスエンジン（小型版はベイビー・デュラマックスと呼ばれる）は6.6Lで、トラックやバンに搭載されている。4.5L版も発表されたが、2008年の世界金融危機直後に開発が無期限延期となった。



写真：2022年 シボレー・シルバラード2500 HD

シボレー・スモールブロック Mk4（2004年）

スモールブロックは2004年に大幅な改良が施され、新世代へ移行した。2005年モデルのコルベットとシボレーSSRでデビューを飾り、排気量は4.8Lから7.0Lまで展開された。性能面でのハイライトは、コルベットZR1に搭載されたスーパーチャージャー付き6.2L版で、638psを発生した。

可変バルブタイミングと気筒休止を備え、ハマーH3やサーブ9-7X（写真）を含む多くのGM製品に採用された。



シボレー・スモールブロック Mk5（2013年）

現行のスモールブロックは、従来のプッシュロッド方式と2バルブを維持しつつ、新設計のシリンダーヘッド、直噴システム、アクティブ燃料管理など、その他の部分は完全に現代的な仕様となっている。スポーツカーや高性能モデルに加え、キャデラック・エスカレード（写真）のような大型モデルにも採用されている。

さらに、このユニットの自然吸気バージョンは、2020年モデルで登場した8代目コルベットにミドシップエンジンとして搭載されている。



キャデラック・ブラックウィング（2018年）

スモールブロックとはほぼ対照的に、4.2L V8『ブラックウィング』は、各シリンダーバンクに2つのオーバーヘッドカムシャフトと2基のターボチャージャーを備えている。当初は550ps仕様がキャデラックCT6-Vに搭載された。生産台数はわずか275台に限定され、ほぼ即座に予約完売した。その後、出力抑えた500ps仕様のブラックウィングがキャデラックCT6プラチナムに搭載された。

このエンジンは他モデルには一切採用されていない。名称とは裏腹に、CT5-Vブラックウィングには6.2Lスーパーチャージャー付きの5代目スモールブロックが搭載され、一部のキャデラック愛好家をがっかりさせた。



シボレー LT6/LT7（2022年、2024年）

現行のLT6およびLT7は、ゼネラルモーターズが生産する最後のV8エンジンとなるかもしれない。シボレーのスモールブロックとは異なり、5.5Lの『LT6』（別名ジェミニ）はツインオーバーヘッドカムシャフトとフラットプレーンクランクシャフトを採用し、8600rpmまで回転数を上げられる。2022年にC8世代のコルベットZ06（写真）で初めて採用された。

一方、『LT7』はLT6と並行開発され、排気量も5.5Lと変わらない。しかし、大型の燃焼室、強化ピストン、2基のモノスクロールターボチャージャーにより、出力は1064psまで向上している。2024年、LT7はコルベットZR1に初搭載され、最高速度233mph（約375km/h）を記録し、史上最速の量産米国車となった。



非常に多くの車両を走らせてきた、そして今も走らせているゼネラルモーターズのV8だが、残念ながら先行きは不透明だ。その歴史がどこまで続くのかは分からないが、わたし達は最後まで見届けたいと思う。