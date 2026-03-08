シボレー・スモールブロック Mk1（1954年）

シボレーのスモールブロックは、おそらくGM史上最も称賛されたエンジンだろう。驚くべきことに、1億台以上が生産されている。現在では新車には搭載されていないが、交換用または改造用の「クレートエンジン」として依然入手可能だ。

初登場は1955年モデルのベルエア（写真）とコルベットだった。改良を重ねた派生型は、2003年までGMの量産車に搭載され続けた。



ポンティアック V8（1955年）

1930年代初頭にオークランドから継承したエンジンとは異なり、1955年にデビューしたポンティアック初の自社設計のV8は、数々の改良を経て1980年代まで生き残った。

排気量は4.3Lから巨大な7.5Lまで及ぶ。過激な仕様は『ハイアウトプット』、『スーパーデューティー』、そしてやや誤解を招きそうな『ラムエア』などの名称で親しまれている。



写真：1957年 ポンティアック・ボンネビル

ビュイック・ネイルヘッド Mk2（1957年）

ビュイックは1957年モデル向けにネイルヘッドを徹底的に設計し直したが、元の比較的小さなバルブと、大径ショートストロークのレイアウトは維持した。これらのユニットの多くは『ワイルドキャット』と呼ばれたが、非公式のネイルヘッドの名称は今も広く浸透している。

前世代よりもかなり大型化しており、当初6.0Lから始まり、1963年には7.0Lへ拡大した。これは当時の2代目クライスラー・ヘミV8とほぼ同等であり、その巨大さから『エレファント』と呼ばれていた。



シボレー・ビッグブロック（1958年）

シボレーのビッグブロックは、スモールブロックの愛称『マウス』と区別するため『ラットモーター』と呼ばれる。当初トラックや大型車向けに開発されたものだ。1950年代後半に導入された初代から現在のエンジンまで、明確な進化の系譜が存在し、現在は7代目に位置付けられる。

量産モデルに搭載された排気量は5.7L〜8.1Lだったが、GMは現在9.4Lのクレートエンジンを提供している。実業家ソニー・レナードがドラッグスターに搭載したエンジン『ゴッドファーザー』はビッグブロックを基にしているが、16.5Lという途方もないサイズである。



ビュイック/オールズモビル 215（1961年）

1960年代初頭、ビュイックはオールアルミ製3.5LスモールブロックV8を開発した。オールズモビルも独自バージョンを生産したが、ビュイックとの違いは細部のみ。どちらもオリジナル形態での生産期間は極めて短かったが、英国やオーストラリアの他社に引き継がれ、改良が加えられた。

ローバーはビュイックからエンジンの権利を取得し、独自のV8として改良した。このエンジンは数十年にわたり、数多くのモデルに搭載され、初代および2代目レンジローバーにも採用されている。オールズモビル版はレプコV8のベースとなり、ジャック・ブラバム（1926-2014）とデニー・ハルム（1936-1992）が駆るブラバムのレーシングカーに搭載され、それぞれ1966年と1967年のF1世界選手権を制した。



オールズモビル・ターボロケット（1962年）

オールズモビルが215エンジンにターボチャージャーを装着した理由は、今日の多くのメーカーと同じである。つまり、ブーストがかかっていない状態のターボエンジンは比較的燃料消費が少ないため、優れた性能と経済性を両立させることができるのだ。

『ターボロケット』として知られるこのエンジンは、オールズモビル・カトラスの派生モデルであるジェットファイアに短期間搭載された。ジェットファイアはターボチャージャー搭載量産車の先駆けの1つである。しかし、高コスト、信頼性の低さ、それに伴う販売不振により、ジェットファイアの生産期間はわずか2年間、販売台数9607台に留まった。



オールズモビル V8（1964年）

オールズモビルが自社設計した2代目V8は、1964年から1990年までと圧倒的に長く生産された。小排気量型と大排気量型の両方で多くのバリエーションが存在し、1975年に導入されたエコノミー仕様の4.3Lから7.5Lまで実に幅広い。

この時代、GM傘下の1ブランドで開発されたエンジンは、別のブランドでも使用されることが多かった。オールズモビルのV8エンジンは、ビュイック、キャデラック、シボレー、ポンティアック、さらにはGMCのモーターホーム（写真）にも採用された。



ビュイック 300（1964年）

オールアルミ製の215エンジンは、4.9Lの300に置き換えられた。300は当初から鉄製ブロックを採用し、間もなく鉄製シリンダーヘッドも採用した。5.6Lの340と5.7Lの350は、同エンジンの派生である。

300シリーズはビュイックの各モデルや、スポーツカーのアポロGTなどに広く採用された。また、GMは1960年代末から1970年代初頭にかけて、ライバルであるジープ車への供給も許可した。ジープでは『ドーントレス』の名称で知られている。



写真：1968年 ジープ・ワゴニア

ビュイック・ビッグブロック（1967年）

ビュイックはネイルヘッドを廃止し、ビッグブロックと呼ばれる新型V8エンジンを採用した。当初は6.6Lだったが、まず7.0L、次いで7.5Lへと拡大された。このエンジンは1973年に始まった不況期（マレーズ時代）の犠牲となった。この時代、米国では燃料を大量に消費し、深刻な大気汚染を引き起こす巨大なエンジンが台頭した。

7.5LのビュイックV8（通称455）はまさにその典型例であり、1976年に生産中止となった。ビュイックはその後、これほど大排気量のエンジンを設計しておらず、おそらく今後も設計することはないだろう。



写真：1975年 ビュイック・エレクトラ

ホールデン V8（1969年）

オーストラリアの高性能車は北米製エンジンを搭載することが多かったが、1960年代後半、GMのホールデン部門は独自のV8を開発した。シリンダーバンク角90度、各シリンダーに2つのプッシュロッド式バルブを備えるなど古典的な設計で、30年以上にわたり改良が重ねられた。排気量は4.1L〜5.7Lまで展開され、後期モデルでは従来のキャブレターに代わり燃料噴射装置が採用された。

競技仕様はツーリングカーレース（バサースト1000で複数回優勝）やフォーミュラ5000で成功を収めた。



写真：1974年 ホールデン・トラーナLH SLR

オールズモビル・ディーゼル（1978年）

燃費に対する関心の高まりを受け、オールズモビルは2代目V8エンジンのディーゼル版を開発した。しかし、これはゼネラルモーターズが製造した最悪のエンジンの1つとして悪名を広めてしまった。数多くの問題点の中でも特に深刻だったのは、ガソリンV8と同じ本数・同じタイプのシリンダーヘッドボルトを採用していたことだ。

ディーゼルエンジン特有の高い圧縮比により、ヘッドはブロックから押し離され、次々とトラブルを引き起こした。V6の派生モデルは問題が少なかったが、V8は北米の消費者に「ディーゼル車は検討に値しない」という印象を与えてしまった。フォルクスワーゲンは21世紀初頭に再びディーゼルの普及を試みたが、その結果は燦々たるものだった。



写真：オールズモビル・トロネード

ポンティアック 301ターボ（1980年）

オールズモビルから遅れること約20年、ポンティアックは自社製V8エンジンの4.9L版にターボチャージャーを導入した。これは単にコンプレッサーを後付けしただけの話ではない。自然吸気ユニットよりも高強度のブロックが採用され、内部にも複数の変更が加えられている。

301ターボが搭載されたのは1980年と1981年モデルのみで、これは2代目ポンティアック・ファイヤーバード・トランザム（写真）の最終年にあたる。



（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）