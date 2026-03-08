ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が7日、Xを更新。WBC観戦をめぐる投稿に対する一部のポストに対し、「何が悪いんですか？」と切り返した。

堀江氏は侍ジャパンが韓国に勝利した7日夜の更新で「大谷色々すごいな」と投稿した。

堀江氏はかつて、大谷翔平選手を例に出しつつプロスポーツや実社会などについて独自の切り口で持論を展開したことがあり、一部の発言だけが切り取られて独り歩きし、さまざまな論議を呼んだことがあった。

こうした流れがあったからか、これに対し、一部ユーザーが「堀江さん頭良いからこうなるのわかっててあえてポストしてるんだろうな。面白がってるのか、余裕見せたいのか、さびしいのか本人にしかわからないんだろうけど」と投稿。堀江氏はこのユーザーのポストを添付し「普通にWBC見に行ってての感想なんすけど何が悪いんですか？」と球場で観戦しているショットを掲載し、切り返した。

また、別のユーザーが「いや、過去にスポーツバカにしてたよね？」と投稿すると、堀江氏は「ほんと、まじで心配になるわ。。。君の知能が。もう一回俺の発言全文読んでみ。。。」と述べた。