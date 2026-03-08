タレントの浅田真央さん（35）が3月8日までにインスタグラムを更新。加賀友禅の着物姿を披露し、話題となっている。



【写真】いや、お似合いすぎィ！着物姿の浅田真央さん

浅田さんは、「加賀友禅」のハッシュタグを添え、写真を投稿。白と水色を基調とした爽やかな着物を身につけた浅田さんは、柔らかい微笑みをカメラに向けている。上げた髪型も和風の雰囲気に見事に調和しており、そのような"大和撫子"姿に思わずうっとりするファンも多数。



SNSでは、「お着物姿が素敵 うっとりしてしまいますね」「真央ちゃん、いや、真央さん！素敵です」「良さがすべて引き出されていて、ため息が出るほど美しい」「真央さんとお呼びしなくてはと…本当に美しいお着物姿です」「着物が似合う 和風美人」「大人の気品と美しさが凄く素敵です」「御上品な和風美人すぎます」などのコメントがあった。



浅田さんは、 2010年バンクーバー五輪で、フィギュアスケート女子銀メダルを獲得。世界選手権では3度の優勝に輝いた。17年に現役引退を発表。現在は、タレントとして活動するほか、「木下MAOアカデミー」のディレクターとして、フィギュアスケートの指導も行っている。