「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で日本代表「侍ジャパン」は７日、韓国と対戦し、先発の菊池雄星投手（３４）が整備した岩手県花巻市の屋内複合野球施設「Ｋｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｉｌｌ（キング・オブ・ザ・ヒル）」で、パブリックビューイング（ＰＶ）が開かれた。

菊池投手と大谷翔平選手（３１）の母校である花巻東高が主催。同高の生徒ら関係者約１００人が集まり、世界の頂点を狙う先輩たちの活躍を目に焼き付けた。

この日、菊池投手が初めてＷＢＣのマウンドに上がると、一斉にスティックバルーンを打ち鳴らしてエールを送った。ピンチが続く初回には、会場から「がんばれ」などの声援が送られ、相手打者を三振や凡打に抑えると、大きな歓声が上がった。

同高１年でサッカー部に所属する男子生徒（１６）は「先輩が２人も出ている実感がない。競技は違うけれど、活躍する姿が励みになる」と声を弾ませ、同施設の野球スクールに通う盛岡市立仙北中２年の男子生徒（１４）は「勉強熱心で速球を投げる菊池投手はあこがれ。自分も球速を上げて、抑えられる投手になりたい」と意気込んでいた。

侍ジャパンは８日に豪州、１０日にチェコと対戦する。