「名古屋ウィメンズマラソン」（８日、バンテリンドーム発着）

２８年ロサンゼルス五輪、９月名古屋アジア大会代表選考会を兼ねて行われ、２５年東京世界選手権代表の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が２時間２１分５６秒で日本人トップで２年連続の２位となった。ロス五輪最終選考会となるＭＧＣの出場権は獲得した。連覇を狙うチェプキルイ（ケニア）と終盤まで壮絶なデッドヒートを繰り広げたが、あと一歩、わずか２秒差及ばなかった。マラソン初優勝はならず、レース後は涙が滲んだ。

女子５０００メートル日本記録保持者の田中希実（２６）＝ニューバランス＝がペースメーカーを務めたが、時折７メートルを超える強風が吹きすさんだ中でのレースは序盤から消耗戦に。２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（３４）＝日本郵政グループ＝は１０キロ手前で先頭集団から遅れる苦しい走りとなった。２年ぶりのマラソンで注目を集めた鈴木だったが、９キロ過ぎから完全に遅れる形となり、表情も険しくなった。さらにその後、２４年大会覇者で２５年東京世界選手権代表の安藤友香（３１）＝しまむら＝も先頭集団から脱落した。

さらに日本記録保持者の前田穂南（２９）＝天満屋＝も２０キロ手前で先頭集団から脱落。２４年パリ五輪では故障の影響で直前に無念の欠場。再起を目指す中での参戦だったが、苦しい走りとなった。

その中で日本人選手では佐藤と２３年ブダペスト世界選手権代表の加世田梨花（２７）＝ダイハツ＝が先頭集団に食らい付いて終盤へ。３９キロ過ぎの海外勢の揺さぶりに加世田が遅れ、そのまま佐藤が海外勢との争いを繰り広げた。

最後はチェプキルイとの一騎打ち。チェプキルイのスパートに何度も食らい付いたが、最後は届かなかった。

レース後、佐藤は「ラスト競り負けてしまったところが悔しいんですけど、自分の中では頑張ったかな。もしかしたら勝てるかなっていう気持ちはあって、勝ちたいなという気持ちがあった」と悔しそうに振り返り、「昨年のベストより１分遅いが、風が強い中でいいタイムだったなって思います。次はこれから考えたいと思います」と、語った。