歌手・坂本冬美がリリースしたデビュー４０周年記念曲「遠い昔の恋の歌」のミュージックビデオ（ＭＶ）が公開された。ＡＩを駆使し、１７年前の自分と一緒に新曲を歌っている。

ＭＶの冒頭、最新のＣＤジャケットとリンクした気品あふれる姿で現れた坂本。物語が核心へと向かう後半、画面には２００９年の大ヒット曲「また君に恋してる」を歌っていた当時の坂本が姿を現す。

ＡＩ技術によって、時計の針を巻き戻したかのように瑞々しく、凛とした美しさを放つ「１７年前の自分」。まさに“時空を超えたデュエット”とも言えるかのように、かつての自分と現在の自分が同じ空間に立ち、同じ旋律を口ずさむ。

新曲「遠い昔の恋の歌」のタイトル通り、この映像は誰しもが胸の奥に大切に仕舞い込んでいる「記憶の箱」をそっと開けるような、ノスタルジックな仕上がりとなっている。デビュー４０周年という幕開けにふさわしいドラマティックな「再会」の物語だ。

この“時空を超えたデュエット”を収めた「遠い昔の恋の歌」ＭＶ完全版は、３月８日から１週間限定で坂本冬美の４０周年記念サイト内で特別公開される。