◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）

昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒（記録は速報値）で、２年連続日本勢トップの２位だった。連覇を達成したシェイラ・チェプキルイ（ケニア）とゴール目前までデッドヒートを繰り広げたが、惜しくも及ばなかった。それでも、２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）の出場権は獲得した。

レース後のインタビューで佐藤は「ラスト競り負けてしまったところが悔しいんですけど、自分の中では頑張ったかなと思います。もしかしたら勝てるかなという気持ちはあって。勝ちたいという気持ちはありました」と苦笑いで振り返った。

定刻の午前９時１０分にスタート。風が強く吹く厳しい状況で日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（日本郵政グループ）ら有力選手は一人、また一人と脱落していく。

３１キロで日本勢は佐藤と２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）の一騎打ち。終盤にグンとペースを上げた佐藤が勝ちきった。

今大会は２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権、今年９月のアジア大会（名古屋）代表選考も兼ねている。