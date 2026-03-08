1児の母・元SKE48メンバー、午前中から作った“大量離乳食”披露「種類が豊富でびっくり」「すごい力作」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/08】元SKE48の大場美奈が3月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量に作った離乳食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫はプロ野球選手 元SKE「ラベルまで丁寧で尊敬」大量の手作り離乳食
大場は「離乳食づくり」とつづり、プラスチック容器や保存袋に入った大量の離乳食がテーブルに並んだ様子を投稿。「イチゴバナナ豆乳」「トマトの煮込み」「白菜のくたくた」「和風がゆ」「みそ汁」「鉄分おやき」「玉子やき」「バーグ」など、それぞれ丁寧に料理名と日付が記された力作を披露した。
また、午前中から調理しており、調理中に子どもが“爆泣き”だったことを告白。「これって夜中作るのが正解？？」と育児の悩みをこぼしながら、「ベベフィン一生見せてた」と、子供向け動画を見せ続けながら奮闘した様子を明かしている。
この投稿に、ファンからは「すごい力作です」「種類が豊富でびっくり」「頑張っててえらい」「爆泣きの中お疲れ様です」「ラベルまで丁寧で尊敬しかない」「なんか勇気を貰えた」「無理しないでね」といった声が寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
