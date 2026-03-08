1児の母・神田うの、手際際立つ手作りハンバーグ披露 お弁当用冷凍ストックのコツに「勉強になる」「流石です」の声
【モデルプレス＝2026/03/08】タレントの神田うのが3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。久々のハンバーグ作りの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳美人タレント「娘さんも喜びそう」お弁当＆夕飯用に作り分けたハンバーグ
神田は「久々のハンバーグ作り〜大きいのはお夕飯用 手前の小さめはお弁当の冷凍用〜」とつづり、用途に合わせてサイズを変えたハンバーグのたねを披露。 続けて「お弁当おかずの冷凍用ハンバーグを焼いてるよ〜」と調理の様子を公開し、美しい焼き色のハンバーグがフライパンに並ぶ写真を投稿した。
仕上げには「最後は竹串で火の通りをチェックするよ〜」と記し、竹串を用いて丁寧に焼き上がりを確認する細やかな気遣いを見せている。
この投稿に、ファンからは「焼いてから冷凍すればいいのか、勉強になります」「久々とは思えない手際の良さが光ってます」「小ぶりなサイズがお弁当にぴったりで美味しそう」「真似して作ってみたくなりました」「娘さんも喜びそう」「丁寧な仕事ぶりが流石です」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
◆神田うの、久々のハンバーグ作り
◆神田うのの投稿に反響
