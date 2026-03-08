久保光代アナ 久しぶりの帰省（ABCテレビ）
©ABCテレビ
©ABCテレビ
©ABCテレビ
＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …
そしていま、太宰府天満宮は“令和の大改修”の真っ最中！
境内の御神牛は、自分の良くなりたい部分と同じ場所をなでるとご利益があるそうで…
©ABCテレビ
©ABCテレビ
＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …
ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新
アナ回覧板
＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …
学生時代によく訪れていた太宰府天満宮へ。
ちょうど梅の花がきれいに咲いており、春の訪れを感じるひとときでした。
そしていま、太宰府天満宮は“令和の大改修”の真っ最中！
仮殿も、見られるのはあとわずか…
最後にこの特別な景色を、しっかり堪能してきました。
境内の御神牛は、自分の良くなりたい部分と同じ場所をなでるとご利益があるそうで…
頭が良くなるように、しっかりなでてきました。
久保光代