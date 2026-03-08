薬丸裕英、60歳迎え妻・石川秀美さんとの“夫婦時間”に変化 大切にしていきたい「今後のテーマ」も明かす 1990年に結婚、5子が誕生
タレントの薬丸裕英（60）が6日、自身のブログを更新。60歳を迎えて感じている“変化”を明かした。
【写真】「昨晩は帰宅して自宅でデザート」2人分のデザート＆飲み物が並ぶ“夫婦時間”のオフショット
薬丸は2月19日に60歳に。これを祝ってにぎやかな還暦パーティーが開催され、妻で元アイドル歌手・石川秀美さんら家族や友人たちからたくさんの祝福を受けた様子が自身や友人らのSNSで伝えられた。
還暦を迎えて間もないが、薬丸は「夫婦の会話が更に増えました」と実感しているよう。「昨晩は帰宅して自宅でデザート」を一緒に楽しんだといい、2人分のデザートと飲み物が並んだ仲むつまじいオフショットを掲載。
今後のテーマとして「良く話す夫婦」「夫婦で価値観の共有」「一緒の時間と個人の時間のバランス」を大事にしていきたい考えであることを明かしていた。
薬丸と秀美さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
