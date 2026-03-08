山田花子、13歳長男が白米3杯＆うどん3玉完食 息子2人に作り分けた手料理を披露「食欲旺盛、すごいなあ」「やりくり上手」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が4日、自身のブログを更新。息子2人に作り分けた手料理を披露した。
【写真】「育ち盛りですね」長男が白米3杯＆うどん3玉完食した山田花子の手料理
山田は「それぞれ作ってあげた」と題してブログをアップ。長男（13）には、前日から熱望されていたという、豚肉や水菜、玉ねぎなど具だくさんに仕上げた「カレーうどん」を用意。食べっぷりが想像を超えていたようで「ご飯3杯、うどん3玉食べたよ」と、驚きの食欲を報告している。
一方、次男（通称：ロナウドちゃん／9）には「オムライス」を用意。ケチャップで大好きなバスケットボールを描いてあげる親心を見せたが、「『似てない！』って言われた」とのやり取りも明かした。
食事をする息子2人の写真も公開し、「2人ともたくさん食べてくれました!!花子食堂大繁盛です」と、忙しくも充実した母親としての顔をのぞかせている。
コメント欄には「食欲旺盛、すごいなあ」「やりくり上手」「健康な証拠ですね」「美味しそう」「育ち盛りですね」などの声が多数寄せられていた。
