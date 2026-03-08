◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われ、佐藤早也伽（積水化学）が2時間21分56秒で日本人最上位の2位に入った。優勝はシェイラ・チェプキルイ（ケニア）の連覇となった。

佐藤は最終盤までチェプキルイと並走して優勝争いを演じた。ゴールのナゴヤドームに入っても食らいついたが、最後は先着を許し、わずか2秒差でマラソン初優勝を逃した。

佐藤は「ラスト競り負けたのが悔しいが、自分の中では頑張ったかなと思う。もしかしたら勝てるかなという気持ちもあった。昨年のベストに比べると1分ぐらい遅いが、風が強い中では良いタイム」と悔しさと充実感が入り混じった表情で話した。

終盤は連覇のかかるシェイラ・チェプキルイ（ケニア）、アイナレム・デスタ（エチオピア）に加え、加世田梨花（ダイハツ）、佐藤の4人で激しい優勝争いを演じていたが、残り3キロで加世田が遅れ始め、デスタも脱落した。

この日は強風が吹き荒れ、実力のあるランナーも苦しんだ。序盤で鈴木亜由子（JP日本郵政グループ）、安藤友香（しまむら）らが遅れ始め、優勝候補に挙げられた前田穂南（天満屋）も19キロあたりで徐々に遅れ始める展開。マラソン初挑戦の樺沢和佳奈（三井住友海上）も同じあたりで遅れ始めた。25キロでペースメーカーが外れると、第1集団は6人で引っ張ったが、パリ五輪1万m代表の五島莉乃（資生堂）が脱落し、30キロ付近では大森菜月（ダイハツ）も遅れ始めた。

来秋の2028年ロサンゼルス五輪選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権がかかり、2時間23分30秒以内、もしくは2時間27分00秒以内での日本人選手6位以内なら出場権獲得となる。

またペースメーカー（PM）には、女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（26＝ニューバランス）が登場。ロードでのPMは自身初で第1グループを引っ張った。