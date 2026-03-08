不倫されたことが許せず、不倫相手に必要以上の仕返しをする人もいますよね。その結果、とんでもない事態になることも……？ 今回は、妻への復讐を計画する元不倫相手のエピソードをご紹介します。

別れて慰謝料も払ったのに…

「年上の既婚男性と付き合っていた頃。彼のことがどうしても好きで……離婚なんてしなくていいから、たまに会えるだけでいいと思っていました。だけど、私たちの関係がバレ、奥さんは大激怒。私の職場に乗り込んで不倫を暴露され、私は退職することに……。慰謝料は自分で払うと言ったのに、実家の両親にまでバラされました。

不倫をした私が悪いのはわかっています。だけど、ちゃんと別れて慰謝料も払ったのに、ここまでするなんてひどくないですか？ 私は彼の奥さんに対して憎しみを募らせていきました……。

彼と奥さんの息子は、今19歳。私の7歳下です。私は彼の息子さんに近づくことに成功し、今は息子さんとお付き合いしています。息子さんは、不倫騒動のことなんて何も知らないみたい。私のことが本当に好きみたいで、バイト代でたくさんプレゼントしてくれます。

今度、ご両親に紹介してとお願いしているところ。私の顔を見たら、彼の奥さんはどう思うんでしょうね。自分の夫だけじゃなく、息子まで取られて。もう失うものは何もないから、最後に復讐しちゃいます」（体験者：20代女性・アルバイト／回答時期：2026年1月）

▽ 夫と息子を同じ女性に取られるなんて、想像しただけでゾッとしますよね……。とはいえ、最初から不倫さえしなければ、こんなことにならなかったのでは？ 不倫した側が悪いことには変わりません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。