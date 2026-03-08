「黙れ毒親」なえなの“親友母”を一喝！娘のいじめ加担を無視する姿勢にガチギレ＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

3月7日（土）に放送された第9話では、沙也香の母・香（松下由樹）が自分勝手な発言をし、ウエディングプランナー・上野帆花（なえなの）をブチギレさせる展開となった。

（※以下、第9話のネタバレがあります）

【映像】「開き直ってんじゃねーよババア」帆花（なえなの）の怒りが大爆発！

◆「せっかくのお式で、なんてことしてくれたの」

第9話では、ウエディングプランナーの帆花が、じつは沙也香の中学生時代の同級生だったことが判明。それに気づいた桜庭が調査を進めた結果、披露宴で沙也香に薬を盛った犯人は帆花であると気づいた。

このことを問い詰められた帆花は薬を盛ったことを認め、中学生時代、親友だった沙也香に裏切られた過去を語り出した。

あるとき帆花は、親にブラジャーを買ってもらえない沙也香のために万引きに協力するも失敗。すると沙也香は「帆花が『やろう』って言ったから、やるしかなかったの」と周囲に言いふらした。

その結果、帆花はクラスメイトからひどいあだ名をつけられたり、バッグを捨てられ探し回る姿をSNSで晒されたりと、壮絶ないじめを受けたことを明かす。さらに沙也香に謝るよう無理やり土下座をさせられたときも、沙也香はただ見ているだけで助けてくれなかったと語った。

こうして帆花が自身のつらい人生を訴えるなか、突然沙也香の母・香が「くだらない」と言い放ち、一切悪びれる様子なく「せっかくのお式で、なんてことしてくれたの」と続けた。

この態度に帆花は怒りが頂点に達し、「黙れ毒親…元凶はあんただろ！」と返す。そして帆花は、当時香が娘の成長を受け入れられず、沙也香に生理用品やブラジャーすら与えなかったことを激しく非難した。

その後も帆花は、香と沙也香に「開き直ってんじゃねーよババア」「ここで土下座して謝れ」などと容赦ない言葉を連発。真犯人として感情を爆発させる帆花を、なえなのが見事に演じ切った。