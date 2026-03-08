2026年3月7日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦において、日本代表（侍ジャパン）は韓国代表と対戦した。激しい打撃戦の末、日本が8対6で勝利。開幕2連勝を飾り、準々決勝進出へ前進した。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

序盤の失点と本塁打による応酬

先発のマウンドに上がった菊池雄星（エンゼルス）は、立ち上がりに課題を残した。1回表、韓国の李政厚（サンフランシスコ・ジャイアンツ）に先制適時打を許すと、さらに文保景（LG）に2点適時二塁打を浴び、いきなり3点のリードを奪われる展開となった。菊池は3回を投げて被安打6、3失点で降板。

直後の1回裏、日本は1番・大谷翔平（ドジャース）の四球などで一死二塁の好機を作り、3番・鈴木誠也（カブス）が右中間へ2点本塁打を放ち1点差に迫る。ここから、試合の流れが日本に変わっていく。

1イニング3本塁打の猛攻と中盤の硬直

3回裏、日本打線が爆発。大谷が2試合連続となる同点ソロ本塁打を右翼席へ運ぶと、続く鈴木がこの日2本目となるソロ本塁打を放ち逆転に成功。さらに、5番・吉田正尚（レッドソックス）も右翼席へ本塁打を叩き込み、1イニング3本塁打を記録。スコアを5対3とした。

しかし、4回表から登板した2番手の伊藤大海（日本ハム）が金慧成（ドジャース）に同点2ラン本塁打を許し、試合は5対5の振り出しに戻る。中盤は両チームの継投策により、均衡した状態が続いた。

7回の攻防と救援陣の継投

試合が決した局面は7回裏。日本は牧秀悟（DeNA）の四球と犠打、大谷の申告敬遠などで二死満塁の好機を得る。ここで鈴木が押し出し四球を選び、勝ち越しに成功。続く吉田が中前へ2点適時打を放ち、8対5と突き放した。

投手陣では、7回に登板した種市篤暉（ロッテ）が圧巻の三者連続空振り三振を奪い、勝利投手となった。8回には松本裕樹（ソフトバンク）が1点を失い一死満塁の危機を招いたものの、後続を断ち切り、最終回は大勢（巨人）が三者凡退で締め、セーブを記録した。

次戦はここまで無敗のオーストラリア戦

打線はメジャーリーグ所属選手を中心に計4本塁打を記録し、高い得点能力を示した。特に大谷は申告敬遠を含む2打数2安打2四球、鈴木は2本塁打4打点と、主軸としての役割を完遂した。

一方で、投手陣には不安要素も露呈した。先発・菊池の立ち上がりや、中継ぎ陣が計6失点を喫した点は課題。四球からピンチを広げる場面も散見され、投手陣の安定感が次戦以降の鍵となりそうだ。次戦は3月8日、オーストラリアとの対戦が予定されている。