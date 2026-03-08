中高生など若い女性に多いとされる「摂食症」。厚生労働省によると、拒食症や過食症などの総患者数は約22万人だということです。しかし専門家は、医療機関を受診していない人や“予備軍”も含めると、その数は100万人にのぼる可能性があると指摘します。中でも患者が多い「拒食症」。日常生活が困難になるケースも少なくありません。急激な体重減少によって月経不順や低血圧を引き起こし、栄養失調が進むと多臓器不全に至ることもあります。精神疾患の中でも死亡率が高く、約10％にのぼるとされています。誰にでも起こり得る、決して特別ではない病気です。

▲なお、この記事では「摂食症」という表現を使用しています。これまで一般的に使われてきた「摂食障害」という言葉については、「障害」という表現が、回復しない状態や固定したハンディキャップといった印象を与えやすいと指摘されてきました。また、その言葉の影響から「治らない病気だと思われる」「自分がそのような病気だと認めたくない」といった理由で、受診をためらう当事者もいるといいます。医師によると摂食症は、適切な治療や支援によって回復が期待できる病気だということです。こうした背景から、回復の可能性を伝え、偏見（スティグマ）の軽減や早期受診につなげることを目的に、近年「摂食症」という名称が使われるようになっています。

今回は、摂食症を7年間経験した田中さん（仮名・23歳）にこれまでどのように向き合ってきたのか聞きました。

■ある日突然 食べることが恐怖に…

田中さんが摂食症の一種である拒食症を発症したのは中学2年生の頃。良性の脳腫瘍の手術後、食事中にあごを動かすことで頭の手術痕の痛みがあり、食事がとれない状態が続いたことがきっかけでした。もともと進学校での成績競争や家庭内のストレスも重なり、次第に「食べること」そのものが怖くなったといいます。体重は24キロまで減少。中学3年の夏から半年間入院し、その後も合わせて3度の入院を経験しました。症状は20歳ごろまで続きましたが、回復期の過食を経て、現在は寛解しているということです。

■両親との心の壁 「あなたはそんな病気ではない」

食欲や体調の異変に田中さん自身が気づき、両親に「病院に連れていってほしい」と相談しました。しかし当時は、摂食症への社会的な理解が十分とはいえず、「あなたはそんな病気ではない」と受け入れてもらえなかったといいます。「食べたいのに食べられない」。その苦しさは伝わりづらく、家庭内では意見が対立することもあったそうです。その後、医師の診断をきっかけに両親の理解も進み、関係は少しずつ改善していったと話します。

■今度は自分が支える側に

21歳で寛解した田中さん。現在は大学に通いながら一般社団法人日本摂食症協会の学生部で、当事者との座談会や普及イベントに参加しています。活動を始めた理由について、「これまで助けられてきた側だった。今度は自分が支える側になりたいと思った」と当時を振り返ります。

◇

活動を通して、見えてきた課題があるといいます。それはSNSの影響です。過度なダイエット情報や誤った知識が広がりやすく、学生部にもSNSがきっかけで発症した当事者も複数いるといいます。「摂食症とはどのような病気なのか。正しい情報を学生部の活動を通してもっと広く伝えていきたい」と話しています。

■専門家に聞く 患者増加の背景と課題は

摂食症の診療に長年携わってきた一般社団法人「日本摂食症協会」（2026年2月28日に日本摂食障害協会から改称）の理事長、鈴木眞理医師は、近年の摂食症の患者数増加の背景について、受験競争の激化やルッキズムの広がり、いじめや虐待に触れる機会の増加、そしてSNSの影響など、子どもたちを取り巻くストレス環境の変化を挙げています。一方で、深刻なのが医療体制です。摂食症の診療は1人あたりに長い時間を要し、家族への対応や学校との連携も必要になるなど負担が大きいにもかかわらず、診療報酬は十分とは言えないといいます。そのため、専門医は増えず、「患者は増え続けているのに、専門医の育成は追い付かない」という課題があるということです。

鈴木医師によると、発症の背景には“不安の強さ”や“過度な完璧主義”といった特性が関係していることも多く、自分を認めにくい人が摂食症になる傾向もみられるといいます。「摂食症は弱さではなく、まじめで頑張りすぎる人ほどなりやすい病気。だからこそ、周囲が早く気づき、声をかけ、相談につなげることが大切だ」と強調します。

誰にでも起こり得るからこそ、社会全体での理解と早期に相談できる環境づくりが求められています。

＃国際女性デー ＃国際女性デー2026