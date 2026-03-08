“高校卒業”本田紗来、イメチェン報告にファン歓喜「めちゃくちゃかわいい」「すごく似合ってる」
タレントの本田紗来（18）が7日、自身のインスタグラムを更新。「髪の毛染めました」とイメチェンを報告した。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」“イメチェン”姿を披露した本田紗来
3日に明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた紗来。この日は心機一転、ヘアチェンジしたことを明かし、落ち着いたブラウン系のニューヘアを披露した。
紗来は「髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」とうれしそうにつづっている。
この投稿に、姉で俳優の本田望結（21）が「同じ髪色にしたいのですが、どう伝えたらいいですか？」と反応し、紗来が「アッシュ系と薄いラベンダーとベージュが混ざった少し明るめのグレーベージュでございます」と返すほほ笑ましい姉妹のやりとりが見られたほか、ファンからは「めちゃくちゃかわいい」「素敵です」「すごく似合ってる」「完璧っす」などと絶賛する声が寄せられている。
