子ザルのパンチくん「（池に）落とされたのでは？」指摘受け市川動植物園が報告 「『落とした』と思われる個体を特定し必要な措置」
千葉県・市川市動植物園が8日、話題のニホンザル“パンチくん”の近況を報告した。
【動画・写真】パンチくん、池に落ちてしまった？落とされた？ 市川市動植物園が報告
前日の7日、飼育員のコメントとして「15時のエサやり前に池に落ちてしまったようです。17時頃は、同じ年代の子ザルと遊ぶ姿が見られました。室内では、ごはんをたくさん食べたり走り回ったりして、いつもの元気なパンチでしたよ」と動画を投稿していた。
8日になり、この日朝のサル山の様子の写真とともに、「昨日パンチが『池に落ちた』投稿をしましたが多くの方から『落とされたのでは？』とのご指摘があり
改めて動画等を確認しました」と説明。
そして「園として『落とした』と思われる個体を特定し必要な措置をとりました。これからもパンチを注意深く見守ります」とつづった。
