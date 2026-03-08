【Amazon】最新モデルのApple「AirPods Pro 3」がAmazonでセール価格に
自分へのご褒美や買い替え、プレゼントを検討中なら、在庫が切れる前にチェックしてみてくださいね。
※時間帯によっては通常価格になっている場合があります
進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
