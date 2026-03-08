米歌手レディー・ガガ（３９）がポッドキャスト番組に出演し、婚約者の起業家マイケル・ポランスキー氏（４２）との結婚が近いことを明らかにした。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が７日伝えた。

ＴＭＺによると、ガガは６日夜、米配信プラットフォーム「ｉＨｅａｒｔＲａｄｉｏ」の米歌手ブルーノ・マーズによる「ロマンティック・ラジオ」に登場。マーズが今後の予定を尋ねると、ガガは、「この１年、婚約者とずっと一緒に旅行をしてきたけど、もうすぐ結婚するの。だから何かいい曲をかけてくれたらうれしいな」と答えた。

マーズは「もうすぐ」との発言については触れなかったものの、ガガのリクエストに応じ、先月リリースされた自身のニューアルバム「Ｔｈｅ Ｒｏｍａｎｔｉｃ」に収録されている「Ｒｉｓｋ Ｉｔ Ａｌｌ」をガガに捧げた。

ポランスキー氏は昨年１１月、米音楽誌「ローリングストーン」に、「盛大な結婚式は望んでいないけど、楽しみたい。色々な意味で、私たちはすでに結婚しているという実感があるので、あまり変わることはないと思う」と語った。

ガガは２０２４年に米人気トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ！」に出演した際、ポランスキー氏にロッククライミングに連れて行ってもらった後、ホテルの部屋でひざまずき、バックパックから取り出した婚約指輪を差し出した同氏からプロポーズされたことを明かした。

ガガは同年行われたパリ五輪開会式に出演した後、婚約を発表した。