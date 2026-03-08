Æ£ÇÈÃ¤¼¤ 1972Ç¯àÂçË»¤·á¤À¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¤Î´úÍÈ¤²Àï¡¡½Ð¾ì¤·¤¿Âè£±»î¹ç¡Ö¹óÉ¾¡×¤Ç¤â´î¤ó¤À¥ï¥±
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û£³·î£¶Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÁÏÎ©£µ£´¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°Æü¡×¤Ë¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£²¡Ë¤¬Â©»Ò¤Î£Ì£Å£Ï£Î£Á¡Ê£³£²¡Ë¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯£³·î£±Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°ÆüÂç²ñ¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£Â¿¿ô¤Î£Ï£Â¤ÈµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¤·¤ÆµÇ°»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢½½Ê¬¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»²Àï¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Æ£ÇÈ¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤´úÍÈ¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡££±£¹£·£²Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£·Ç¯¡Ë£³·î£¶Æü¡¢²þÁõÁ°¤ÎÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´úÍÈ¤²¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×Âè£±Àï¤ËÁÏ»Ï¼Ô¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢»³ËÜ¾®Å´¡¢¼ÆÅÄ¾¡µ×¡¢³¡¾¡»Ê¡ÊËÌÂô´´Ç·¡Ë¡¢ÌÚ¸Í½¤¤é¤È½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö´úÍÈ¤²Àï¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â´úÍÈ¤²Àï¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬ÄÉÊü¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò½Ð¤Æ¡¢ÃÄÂÎµ¯¤³¤·¤Æ¡£¥ª¥ì¤Ê¤ó¤«¤ÏÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢ÂàÃÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ÌëÆ¨¤²¤À¤è¤Í¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¡Ä¡£¥ª¥ì¤Ï¤â¤¦ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤È»³ËÜ¾®Å´¤µ¤ó¡¢ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤È£³¡¢£´¿Í¤ÇÂç¹©¤µ¤ó¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ»¾ìºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÃë´Ö¤Ï±Ä¶È³èÆ°¤Ç¤¹¤è¡£Çä¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£Æ»¾ì¤Î¼þ¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¥ª¥ì¤ÈËÌÂô¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÍÅÄ¡Ê¹½©¡á¸å¤Î¥°¥é¥óÉÍÅÄ¡Ë¤Ë±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¡¢ÅÅÃì¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¡£Ãë¤Ï±Ä¶È³èÆ°¡¢Ìë¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢´úÍÈ¤²Àï¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ëÀëÅÁ¥«¡¼¤Î¥Æ¡¼¥×¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ÃöÌÚÉ×¿Í¤ÎÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤È»Ð¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¿·Ê¹¤È¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê·ÇºÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀëÅÁ¥«¡¼¤Ç¹ðÃÎ¤ò¥Ü¥ó¥Ü¥óÎ®¤·¤Æ¤Í¡£ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢ÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤¬¿á¤¹þ¤ó¤ÀÅö»þ¤Î¥Æ¡¼¥×¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¹ë²Ú¤Ê²ÖÎØ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢´úÍÈ¤²Àï¤é¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤ÈÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢ºäËÜ¶å¡¢ÇðÌÚÍ³µª»ÒÉ×ºÊ¤¬´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Õ¾¢¤Îà¿ÀÍÍá¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëÃöÌÚ¤Ë¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ÈÇðÌÚÍ³µª»Ò¤¬²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£¥¨¥×¥í¥ó¥µ¥¤¥É¤ËÆ£ÇÈ¡¢¸å¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥´¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¿·Äï»Ò¡¢´ØÀîÅ¯É×¤Î´é¤â¸«¤é¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡ÖÃÄÂÎ¤¬¤ä¤Ã¤ÈÁ¥½Ð¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤éÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤È¤«¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤È¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡Æ£ÇÈ¤ÏÂè£±»î¹ç¤Ç½é¤Î³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ª¥Ã¥½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£´Ê¬£²£°ÉÃ¡¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢»î¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î³°¿ÍÁª¼ê¡Ê¤È¤ÎÂÐÀï¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¾¯¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡¢Ï·ÊÞÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹°ì¿§¤ÎÊóÆ»¡£Åì¥¹¥Ý¤âàÌÚ¸Í¡¢Æ£ÇÈ¤Î¼ã¼ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³°¹ñÀª¤ÈÀï¤¦¤Ë¤ÏÎÏÉÔÂ¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤á¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Åö»þ¡¢»æÌÌ¤Ë¼«Ê¬¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£à¤¢¤Ã¡¢¥ª¥ì¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¥ª¥ì¤Îµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ëá¤È¤«¥Û¥ó¥È¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÆü¥×¥í¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ê¤ó¤«µ»ö¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡ÇÔ¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³ÃÆ¡×Ãæ¤Î£¶·î£²£·Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦¿ÛË¬Âç²ñ¤Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¤ò²óÅ¾¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÇË¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤é½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ª¥ì¤è¤êÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ç¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï£°£¶Ç¯¡ÊÊ¿À®£±£¸Ç¯¡Ë£¶·î¡¢¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡£´úÍÈ¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼ÒÄ¹¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿Æ£ÇÈ¤ÎÂàÃÄ¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ç¤ÏÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¾Íè¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¤¤¤¿¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¼êÊü¤·¤¿»þ¡Ê£°£µÇ¯£±£±·î¡Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇàÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤º¤Ã¤Èá¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âµÇ°Âç²ñ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¼¡²ó¤ÎµÇ°Âç²ñ»²Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¤Á¤«¤é¤³¤Ö¤òºî¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£