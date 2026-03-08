近年、テレビを見る人が減少しており、自宅にテレビは置かない、という人も。でも、家族や友人などみんなでコンテンツを楽しみたいときには、やっぱり大きい画面があったほうが便利ですよね。

そんななか人気上昇しているのが「プロジェクター」です。テレビに比べて場所を取らず、使わないときはしまっておける点も好評。でもプロジェクターはセッティングや設置場所を確保するのが面倒……という方にオススメなのが「照明一体型プロジェクター」です。

照明一体型は、天井のシーリングライト部分に取り付けられるので、場所を取らず面倒な配線作業や毎回のセッティングも不要。工事不要で自分で取り付けられる手軽さも人気です。

Amazonの「春の新生活セール」では、アラジンの人気モデル「Aladdin X2 Light」が17%オフのセール価格で販売中。これを機に、大画面のある生活に乗り換えてみてはいかがでしょうか。

アラジン「Aladdin X2 Light」

セール価格：9万9800円→8万2834円（17%オフ）

とにかく“ユーザーフレンドリー”な作りがうれしい

アラジンは照明一体型プロジェクターのパイオニア的存在なので、機能性やスペックの高さはもちろん、取り付け方やセッティングのマニュアルがしっかりしていてわかりやすく、初めて照明一体型プロジェクターを購入する人にオススメです。

「Aladdin X2 Light」のここがスゴイ

・メインライトの明るさが従来の3800lm（〜8畳）から5500lm（〜14畳）にパワーアップ。

・シーンに合わせて光の色が変化する「ムードライト」機能を新たに搭載。

・YouTube 、 Netflix、TVerなどの動画サービスに加え、Spotifyやradikoなどの音声も楽しめる。

・本体にスピーカー×2を内蔵。天井から降りそぞぐ3Dサウンドで音に包み込まれるような臨場感が楽しめる。

購入前に知っておくべき注意点

照明一体型プロジェクターの宿命として、シーリングから壁までの距離で画面の大きさが決まってしまうので、設置環境によってはあまり画面を大きくできない場合も。事前に設置環境をしっかり調べてから購入しましょう。

実際のユーザーの口コミ・評判

「設置が簡単で、女性1人でも取り付けられた。本体は重量があるので設置の際は気をつけたほうがいい」

「明るさは最大でも700ルーメンなので、日中や明るい部屋では見えにくい。暗い部屋ならきれいに映ります」

「内蔵スピーカーにはあまり期待していなかったが、音質は思ったより良い」

「リビングに設置していましたが、寝室用にもう1台購入しました。ベッドに寝ながら大画面で動画を見られるので、QOLが爆上がりです」

こんな人にオススメ

・ホームプロジェクターを使ったことがない人

・大人数で大画面映像を楽しみたい人

・画質や音質よりも手軽さを重視する人

・部屋に物をあまり置きたくない人

