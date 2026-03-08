“ミスター完投”こと元巨人投手の斎藤雅樹氏とオイシックス・桑田真澄ＣＢＯが８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

２人は、出演者から今季の巨人への思いを聞かれた。

桑田氏は「優勝してもらいたいんですけどね」期待した。この日の番組では桑田氏が米国アリゾナ州にある世界最先端のトレーニング施設「ドライブライン」を訪れ体験取材したことを放送した。

これを受け桑田氏は「先ほど、ドライブラインも出ましたけど、ジャイアンツって２０２４年、素晴らしい研究とラボを作ってくれたんですよね。あそこに負けないぐらいの設備がありますので、どうかこのラボをフル活用して、選手たちの育成に使ってほしいなと思います」と提言した。

続けて「やっぱり昔ながらの練習…がちょっと主になってますので。やっぱり今の時代にそった流れにそった最新のトレーニングをしてもらいたいなと、僕は個人的には思いますけどね」と願っていた。

斎藤氏は「ＯＢとしてはね、当然、優勝してほしいというのがあります」とした上で「でも、岡本もまたメジャーに行くことになって。。戦力がちょっと抜けていることも間違いないんですね。ですから、やっぱり、新戦力としてとった外国人の人もそうですし、今いる若い選手も、ベテランの選手もみんながレベルをアップしていかないと、なかなか勝つのは難しいかなと思いますので、みんなで力を合わせて頑張ってほしいなと思いますね」とエールを送っていた。