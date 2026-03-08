俳優ライアン・ゴズリングの娘たちが、新作映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（3月20日公開）の撮影中、舞台裏で宇宙人の声を務めていたという。ライアン演じる中学の科学教師ライランド・グレースが、滅亡の危機から地球を救うため宇宙に送り込まれ、そこで出会った異星人のロッキーと思わぬ友情を深めていく姿が描かれる新作で、ライアンはその役作りを妻エヴァ・メンデスの娘エズメラルダちゃん（11）とアマダちゃん（9）に手伝ってもらっていた。



【写真】よ～く見ると「ロッキー」の姿も「プロジェクト・ヘイル・メアリー」のポスター

ライアンは「ピープル」誌にこう話す。「仕事中、スイッチとかが必要になると、娘たちにイヤホン越しにロッキーのセリフを言ってもらって、僕は娘たちをロッキーと思って話しかけるんだ」「だから映画で僕が笑っているところとか、彼に心を奪われているようなシーンでは、うちの子供たちが僕に話しかけて、助けてくれているんだよ」



映画内ではジェームズ・オルティスが声を務めているロッキーだが、娘たちに何度も手伝ってもらっていたそうで、「映画の何シーンもあの子たちにやってもらってる。娘たちからたくさんの指摘ももらったよ」とライアンは続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）