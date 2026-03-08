鈴木唯人が今季4ゴール目を決めた

ドイツ1部フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人は、3月7日に行われたブンデスリーガ第25節のレバークーゼン戦（3-3）で今シーズンのリーグ戦4点目を記録した。

試合は1−1で迎えた前半43分、鈴木は自陣でボールを持つと右サイドへ展開。そのまま足を止めずに相手のペナルティエリア内に走り込むと、右サイドからフィリップ・トロイが折り返したボールをゴールへと突き刺した。このゴールで2-1とリードしたフライブルクだったが、その後も両チームは点を取り合い、試合は3-3のドローで終わった。

試合はドローに終わったが、鈴木のゴールには「完璧な崩しだ」「綺麗に崩したな」「このまま成長して結果残してW杯へ」「起点となり展開し、走り込んで最後はフィニッシャー きたぞこれ」「唯人らしい展開だね」「適応具合が半端ない」「これで代表じゃなかったら僕は怖いです」など多くのコメントが寄せられた。

今シーズン、フライブルクでレギュラーに定着して、ここまでリーグ戦20試合で4得点3アシストを記録している鈴木。2022年の国内合宿で代表初招集となり、2024年のミャンマー戦で代表デビューを果たして、昨年9月のメキシコ戦、アメリカ戦でも森保ジャパンでプレーした24歳は、自身初のW杯出場を目指してドイツで結果を残し続ける。（FOOTBALL ZONE編集部）